"Solidarität gewinnt" - unter diesem Motto fand am Mittwochnachmittag vor dem Forum in Ludwigsburg eine Aktion der IG Metall statt. Laut Gewerkschaft nahmen Metaller von 29 Betrieben aus Ludwigsburg und Waiblingen teil. Hintergrund des Aktionstages der IG Metall ist der drohende Kahlschlag in vielen Betrieben in der Region Ludwigsburg-Waiblingen. Aktuell wird in 39 Betrieben über einen Stellenabbau verhandelt. Hier ist ein Brennpunkt der Transformation, sagte der baden-württembergische IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger. In seiner Rede vor den Metallern sagte er in Richtung der Unternehmer, dass man durch die Krise nur mit der Belegschaft komme. Zu der Kundgebung vor dem Forum in Ludwigsburg waren 340 Metaller aus vielen Betrieben der Region gekommen. Unter anderem Mitarbeiter von Stihl, Bosch sowie Valeo und Hummel.