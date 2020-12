Die Nachricht von dem verschwundenen Hund eines Verkäufers der Straßenzeitung Trott-war am Stuttgarter Hauptbahnhof hat in den sozialen Netzwerken für viel Aufregung gesorgt. Jetzt ist er wiederaufgetaucht. Wie die Polizei heute mitteilte, hatte sich eine Zeugin auf die Trott-war Aufrufe im Netz hin bei den Beamten gemeldet, die den Hund in Zuffenhausen gesehen hatte. Mit diesem Hinweis konnte die Polizei den Hund finden und ihn seinem Besitzer zurückgeben. Es werde jetzt geprüft, was genau vorgefallen sei, ob der Hund wirklich gestohlen wurde, so eine Sprecherin der Polizei. Er sei dankbar für die Mithilfe der Menschen, sagte der Verkäufer dem SWR.