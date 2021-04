Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am frühen Morgen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Als Polizei und Feuerwehr bei dem Wohnhaus im Vaihinger Ortsteil Enzweihingen eintrafen, stachen bereits Flammen aus der Tür im Erdgeschoss und das Feuer griff auf das Dach über. Das gesamte Gebäude brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch die Bewohner des Nebenhauses wurden evakuiert. Die Brandursache konnte bisher noch nicht ermittelt werden, das Grundstück und die angrenzende Straße sind bis auf Weiteres gesperrt.