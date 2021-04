Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht auf Mittwoch ist nach Polizeiangaben ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannten bereits mehrere Fahrzeuge und Maschinen in der Halle. Durch die schnelle Brandausbreitung fraß sich das Feuer schon durch mehrere Wände und das Dach. Rund 70 Einsatzkräfte von unterschiedlichen Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen. Während des Einsatzes explodierte im Inneren des Gebäudes eine Gasflasche, Teile landeten auf der Straße. Die Brandursache ist noch unklar. Die nahe gelegene B14 musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.