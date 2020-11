per Mail teilen

Die Universität Hohenheim untersucht in einer neuen Studie das Thema Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit, und verschiedene Getreidesorten. Hintergrund ist, dass Wissenschaftler sehr unterschiedliche Allergengehalte in Getreiden festgestellt haben. Betroffene, die Weizen nicht vertragen, Dinkel aber schon, können sich bei der Universität melden.