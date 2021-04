In der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat sich die Müllmenge in öffentlichen Mülleimern im vergangenen Jahr verdoppelt. Deswegen leert die Straßenreinigung seit Kurzem auch samstags die rund 270 städtischen Mülleimer. Das Ärgernis dabei: „90 Prozent davon ist Hausmüll“, heißt es vom städtischen Bauhof. Bereits nachmittags seien die Tonnen wieder voll. Als Grund dafür sieht die Stadtverwaltung die Corona-Pandemie: In Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und Kita-Schließungen würde zu Hause mehr Müll anfallen, während gleichzeitig die Restmülltonne nicht größer werde. Die Stadt betont, dass Haushaltsmüll nicht in öffentlichen Mülleimern entsorgt werden darf.