Überschallflugzeuge: Laute Knalle über dem Großraum Stuttgart

per Mail teilen

Im Großraum Stuttgart und weiten Teilen Baden-Württembergs ist am frühen Nachmittag zwei mal ein lauter Knall zu hören gewesen. Viele Menschen riefen verunsichert bei der Polizei an.

Zwei Überschallflugzeuge des Typs "Eurofighter" haben kurz nach 14 Uhr im Großraum Stuttgart zwei laute Überschall-Schläge ausgelöst. Das teilte das Landeskommando der Bundeswehr mit. Der doppelte Knall war in weiten Teilen von Baden-Württemberg zu hören - unter anderem auch in Karlsruhe.

Im Großraum Stuttgart und Teilen von Baden-Württemberg sind am Freitagnachmittag mehrere laute Knall-Geräusche zu hören gewesen. Grund war ein Übeschallflugzeug. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Mazen Mahdi

Das Landeskommando der Bundeswehr erklärte gegenüber dem SWR, dass die Flugkontrolle zu einem Flugzeug keinen Funkkontakt herstellen konnte. Das löste bei der sogenannten Alarm-Rotte der Bundeswehr in Neuburg an der Donau in Bayern den Einsatz aus. Zwei Eurofighter klärten die Situation und kehrten zu ihrem Standort zurück.

Knall Geräusche: Es handelte sich wie einige vermutet haben um den Überschallknall von einem Flugzeug . Keine Gefahr.

Besorgte Anrufe bei der Polizei

Die beiden Schläge beunruhigten viele Bürgerinnen und Bürger. Die Polizei Stuttgart spricht von mehreren Dutzend Personen, die angerufen haben. Auch beim Polizeipräsidium Ludwigsburg gingen etliche Anrufe ein. Fenster hatten gezittert. Die Polizei meldete kurz danach per Twitter, dass es sich um Flugzeuge der Bundeswehr gehandelt habe.

Es ist nicht das erste Mal, dass Überschallflugzeuge für Verunsicherung in der Bevölkerung sorgen. Zuletzt hatte ein Flugzeug im Juli 2021 einen Überschallknall ausgelöst.