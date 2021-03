Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach erhält eine kräftige Finanzspritze vom Bund. Mit insgesamt 73 Millionen Euro soll das Archiv bei der geplanten digitalen Umstrukturierung unterstützt werden, wie heute in Marbach bekannt gegeben wurde. Mit der umfangreichen Ausstattung durch Fördergelder des Bundes bestehe nun Planungssicherheit, verkündete die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Sandra Richter heute Vormittag im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz. 73 Millionen Euro hat Staatsministerin Monika Grütters dem Archiv zugesagt, um Marbach bei seinem „ambitionierten Digitalisierungsvorhaben“ zu unterstützen. Mit den Geldern soll einerseits der wenig auf Digitales ausgelegte alte Gebäudebestand saniert werden. Außerdem sind der Bau eines neuen Magazingebäudes und eines neuen Forschungsarchivs geplant. Das Literaturarchiv könne sich damit zu einem Literaturdatenzentrum weiterentwickeln, mit dem der Zeitenumbruch in den nächsten 10 Jahren gestemmt werden könne, so Sandra Richter. Durch die Unterstützung des Landes kann das Deutsche Literaturarchiv Marbach im kommenden Jahr zusätzlich 19 neue Stellen ausschreiben. Schwerpunktmäßig für die Bereiche Bibliothek und Digitales.