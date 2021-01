Die FDP in Baden-Württemberg strebt nach einer zehnjährigen Durststrecke zurück in die Landesregierung. Bei ihrem größtenteils virtuellen Landesparteitag zu Dreikönig in Fellbach im Rems-Murr-Kreis wollen die Südwest-Liberalen in die heiße Phase des Wahlkampfs starten. FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke will entweder mit CDU und SPD regieren oder - wenn nötig - auch in einer Ampel mit Grünen und SPD.