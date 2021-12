Fachkräftemangel sorgt Mittelstand mehr als Corona

Trotz der Pandemie läuft das Geschäft bei vielen Mittelständlern in Deutschland gut. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY), die ihren deutschen Hauptsitz in Stuttgart hat. Sorge, so die Macher der Studie weiter, bereite den Unternehmen aber der Fachkräftemangel. Über alle Branchen hinweg bezeichnen 52 Prozent der Firmen ihre Geschäftslage als gut, jeder dritte Mittelständler will zusätzliche Stellen schaffen. Als große Gefahr für das eigene Unternehmen bezeichnen derzeit 67 Prozent der Befragten den Fachkräftemangel - im Vorjahr lag der Anteil noch bei 54 Prozent. Die meisten Unternehmen hätten gelernt, mit der Pandemie umzugehen, so EY, einige erleben sogar eine Sonderkonjunktur. Die Umfrage wurde unter rund 800 Unternehmen im November und Dezember durchgeführt.