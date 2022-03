Esslinger Vesperkirche gestartet

Mit einer kleinen Feier vor dem evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz ist die diesjährige Vesperkirche in Esslingen gestartet. Bis zum 27. Januar werden dort täglich 100 warme Mahlzeiten an Menschen mit besonderem Bedarf ausgegeben. Das Essen gibt es täglich ab 12 Uhr gegen eine Spende von mindestens 1,50 Euro. Außerdem können sich die Menschen dort auch impfen lassen. Die Vesperkirche sei ein Zeichen der Nächstenliebe und mache auf Armut aufmerksam, so der evangelische Dekan Bernd Weißenborn.