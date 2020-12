Die Hochschule Esslingen hat in einer Studie den Unterschied von Familienunternehmen und Aktiengesellschaft erforscht. Das Ergebnis: In der Unternehmensführung gibt es deutlich andere Ansätze. Es sei die erste Studie ihrer Art, so die Verantwortlichen an der Hochschule Esslingen. Und die Untersuchungen hätten vor allem eins ergeben: Es gibt ganz wesentliche Unterschiede zwischen Aktiengesellschaften und Familienunternehmen. In der Regel würden sich familiengeführte Unternehmen zum Beispiel durch das Bestreben auszeichnen, das Werk über Generationen weiterzugeben. Das präge die Unternehmens- und Aufsichtskultur und geht mit einer starken Wertorientierung einher, so die Esslinger Autoren der Studie.