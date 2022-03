Esslingens OB Klopfer auch offiziell in Amt eingeführt

Der neue Oberbürgermeister von Esslingen, Matthias Klopfer (SPD), hat am Freitagabend bei einer Feier offiziell sein Amt angetreten. Wegen der Corona-Pandemie konnten nur wenige Menschen an der Feier im Neckar Forum Esslingen teilnehmen. Der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Grüne) gratulierte Klopfer zu seinem Wahlsieg und wünschte ihm einen guten Start und eine erfolgreiche erste Amtszeit. Dabei sprach er auch drängende Fragen wie Wohnungsbau und Klimaschutz an. Klopfer wurde im Mai gewählt und übernahm die Amtsgeschäfte praktisch im Oktober. Zuvor war er Oberbürgermeister von Schorndorf. Ein Nachfolger für ihn dort muss im zweiten Wahlgang am 28.11. gefunden werden.