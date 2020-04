Bei einem Einsatz in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) hat eine Polizistin am Freitagabend einem 31-jährigen Mann, der mit einer Nagelpistole bewaffnet war, in den Arm geschossen. Der Mann soll laut Polizei zuvor mit einer Akku-Nagelpistole mehrere Autoreifen von geparkten Fahrzeugen zerstochen haben. Als Polizisten ihn nach Zeugenhinweisen in der Nacht in seiner Wohnung aufsuchten, schloss sich der Mann den Angaben zufolge zunächst in einem Zimmer ein. Schließlich öffnete er aber die Tür und zielte mit der Nagelpistole auf die Polizisten. Die Beamtin schoss laut Polizei daraufhin auf ihn und traf ihn am Arm. Er sei nicht schwer verletzt worden. Der psychisch erkrankte Mann wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und soll nun in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden.