Deutscher in Österreich wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Das Landgericht im österreichischen Klagenfurt hat einen 25-jährigen Deutschen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zehn Jahren Haft verurteilt. Außerdem soll der Mann, der aus dem Raum Stuttgart stammt, in eine "Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher" eingewiesen werden. Im Prozess hatte er zugegeben, sieben Kinder missbraucht zu haben, darunter auch - schon als Säugling - seinen eigenen Sohn. Ermittler waren dem 25-Jährigen und seinem 45 Jahre alten früheren Lebensgefährten im Zusammenhang mit Videos aus dem Missbrauchskomplex von Münster auf die Spur gekommen. Anfang 2020 wurden die beiden in Österreich verhaftet. Der Ex-Partner wurde bereits zu 15 Jahren Haft verurteilt und ebenfalls in eine "Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher" eingewiesen. Dass der jüngere Deutsche mit zehn Jahren Haft davon kam, liegt laut Gericht daran, dass er seine Taten hauptsächlich in Deutschland begangen habe, wo die Höchststrafe dafür bei zehn Jahren liege.