Ein 19-jähriger Dachdecker ist bei einem Sturz am Donnerstagvormittag in Neuhausen (Landkreis Esslingen) ums Leben gekommen. Der Auszubildende war zusammen mit mehreren Kollegen auf dem Dach eines Wohnhauses beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der junge Mann von einem Dachvorsprung etwa zweieinhalb Meter tief auf den darunterliegenden Dachvorsprung. Trotz schneller ärztlicher Hilfe starb er kurze Zeit später an seinen Verletzungen.