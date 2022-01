Corona-Zahlen in der Region Stuttgart steigen stark an

per Mail teilen

In der Region Stuttgart steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weiter deutlich an. Von Montag auf Dienstag sind 4.470 neue Corona-Fälle registriert worden. Der Kreis Esslingen hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 860 weiter den höchsten Wert. Dort wurden gestern 987 Neuinfektionen gemeldet. Der Landkreis Ludwigsburg meldet sogar 1.018 Neuinfektionen, hat aber mit 462 die niedrigste Inzidenz in der Region. Die Kreise Göppingen und Böblingen liegen mit ihren Inzidenzen laut Landesgesundheitsamt noch knapp unter der Marke von 500. Der Rems-Murr-Kreis und die Stadt Stuttgart haben inzwischen Werte von 652 und 622 erreicht. Drei Menschen starben im Zusammenhang mit COVID-19.