In Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg ist am Sonntagmorgen ein leerstehendes Haus ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer den Brand bemerkt. Als die Polizei und ein Großaufgebot der Feuerwehr eintrafen, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Wegen der Löscharbeiten war die B27 in Bietigheim-Bissingen in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr kämpfte den ganzen Sonntagvormittag gegen die Flammen. Den Angaben zufolge waren aber weder Menschen noch andere Gebäude in Gefahr. Da das Haus zuerst nicht betreten werden konnte, konnte die Polizei noch keine Angaben zu der Brandursache oder der Schadenshöhe machen. Die Ermittlungen dauern an.