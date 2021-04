Das Blühende Barock in Ludwigsburg muss nun doch ab dem 19. April schließen - das teilte das Landratsamt mit. Grund dafür, dass die Ausnahmegenehmigung für die Öffnung des Blühenden Barocks nicht verlängert werde, sei die veränderte Corona-Lage. Man müsse davon ausgehen, dass die Inzidenz im Landkreis in Kürze über die 200er Marke steige, so Landrat Dietmar Allgaier (CDU). Dass das Blühende Barock ab Montag schließen soll, entspricht auch den voraussichtlichen Bestimmungen der aktualisierten Corona-Landesverordnung, die dann ebenfalls in Kraft treten soll. Die kommenden Verschärfungen des Infektionsschutzgesetzes von Land und Bund lassen eine weitere Öffnung der Gartenanlage nicht zu, so Landrat Allgaier.