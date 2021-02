Die fürs Frühjahr 2021 in Stuttgart geplante Bildungsmesse didacta ist als Präsenzmesse abgesagt. Wie die Messe Stuttgart am Freitag mitteilte, wird es aber eine Auswahl an Vorträgen und interaktiven Formaten Online geben. Die nächste Didacta Präsenzmesse wird voraussichtlich im März 2022 in Köln stattfinden.