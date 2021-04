In Holzgerlingen (Kreis Böblingen) hat eine Betrügerin versucht, eine Seniorin mit einem vermeintlichen Impftermin am Telefon reinzulegen. Die Anruferin gab an, eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes zu sein und einen zweiten Impftermin mit der 75-Jährigen vereinbaren zu wollen. Zunächst erschienen der Seniorin die Aussagen der Anruferin glaubhaft, so dass sie ihre persönlichen Daten nannte. Im zweiten Schritt verlangte die Betrügerin die Kontodaten der Frau und gab vor, dass das Gesundheitsamt mit der Kreissparkasse zusammenarbeite. Nach dem Telefonat wurde die ältere Frau misstrauisch und sperrte ihr Konto. Es wurde aber zuvor vermutlich schon Geld von ihrem Konto abgebucht.