Ermittlern des baden-württembergischen Landeskriminalamtes (LKA) in Stuttgart haben 700.000 Euro auf einem Konto in der Türkei einfrieren lassen. Für das Geld waren einer Firma aus dem Großraum Stuttgart 300.000 Atemschutzmasken zugesagt worden. Die Firma wollte die Masken der Schutzklasse FFP2 an Krankenhäuser in verschiedenen Bundesländern liefern. Bis zur Anzahlung der 700.000 Euro verlief der Kontakt nach Auskunft des LKA mit dem Lieferanten zwar unkonventionell, aber reibungslos und unproblematisch über WhatsApp. Nachdem nach mehreren Aufforderungen die Masken weiterhin nicht geliefert wurden, wandte sich die Firma schließlich an die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das LKA haben die Ermittlungen übernommen. Unter Einbindung des Bundeskriminalamtes und des Zolls gelang es den LKA-Ermittlern, die Gelder in der Türkei vorläufig einzufrieren.