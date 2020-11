In Ludwigsburg startet am Montag eine Aktion, um das Einkaufen während der Adventszeit angenehmer zu gestalten. In der gesamten Adventszeit bis zum 23. Dezember können Autofahrer unter der Woche von 15 bis 19 Uhr in mehreren Innenstadt-Parkgaragen kostenfrei parken, teilte die Stadtverwaltung mit. Wer mit dem Rad oder Bus in die Innenstadt fährt, bekommt möglicherweise etwas geschenkt. An ausgewählten Tagen werden Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 10.000 Euro verteilt. Außerdem bieten die Stadtwerke einen kostenlosen Nach-Hause-Lieferservice im Stadtgebiet von Ludwigsburg und Kornwestheim an.