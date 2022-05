Polizeieinsatz bei Spiel der Stuttgarter Kickers

Gleich mehrfach musste die Polizei bei der Pokalfinalbegegnung des SV Stuttgarter Kickers gegen den SSV Ulm 1846 eingreifen. Schon lange vor dem Anpfiff am Samstagnachmittag zündeten Ulmer Fans am Stuttgarter Hauptbahnhof Pyrotechnik. Daraufhin durchsuchten Polizisten alle anreisenden Fans auf gefährliche Gegenstände. Auch während des WFV-Pokalfinales kam es mehrfach zu Ausschreitungen, bei denen die Polizei zum Einsatz kommen musste. Insgesamt 121 Fans wurden aufgrund der Ereignisse in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Fußballspiel endete mit einem Unentschieden. Die Stuttgarter Kickers konnten damit ihren Einzug in den DFB-Pokal sichern.