Die Polizei hat in Stuttgart einen Rezeptfälscher festgenommen. Am Freitag war der junge Mann mit einem gefälschten Rezept in eine Apotheke gekommen. Der Apothekerin fielen Ungereimtheiten auf und so rief sie die Polizei. Diese nahm den 21-Jährigen vorläufig fest und durchsuchte seine Wohnung, um Beweismittel sicher zu stellen.