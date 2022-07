Mutmaßliche Bettelbetrüger ertappt

per Mail teilen

Eine mutmaßlich betrügerische Bettlergruppe konnte am Karfreitag von der Polizei Böblingen nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgesetzt werden. Die Gruppe, bestehend aus zwei Männern einer Frau und einem Kind, hatte in einem grauen Golf am Karfreitag zwischen Holzgerlingen und Schönaich Autofahrer angehalten und nach Geld gefragt. Der Vorwand war, dass der Tank leer sei und man ins Krankenhaus müsse. Bei der Überprüfung von Fahrzeug und Personen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der Durchsuchung konnten bei der 56-jährigen Frau auch mehrere hundert Euro gefunden werden.