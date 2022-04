Die Unternehmerin Eva Mayr-Stihl ist tot. Die Gesellschafterin des Waiblinger Motorsägenherstellers Stihl starb am Samstag im Alter von 87 Jahren. Das teilte die Eva Mayr-Stihl-Stiftung am Montag mit. Mayr-Stihl übernahm lange Zeit wichtige Aufgaben in dem Familienunternehmen. So spielte sie bei der Internationalisierung des Maschinenbauers eine wichtige Rolle.