Kita-Warnstreiks am Donnerstag

Am Donnerstag gehen die Kita-Warnstreiks in der Region Stuttgart weiter. Hauptsächlich betroffen ist der Kreis Böblingen, unter anderem Böblingen, Sindelfingen, Leonberg und Herrenberg. In Herrenberg hat die Stadt angekündigt, dass 19 der 30 städtischen Kindertageseinrichtungen wegen des Warnstreiks geschlossen bleiben. Dass die Arbeitgeber nach zwei Verhandlungsrunden keine ernstzunehmenden Vorschläge auf den Tisch gelegt hätten, sorge für Enttäuschgung und Empörung - so die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert für die Beschäftigten in Erziehungs- und Sozialberufen unter anderem bessere Rahmenbedingungen, mehr Entlastung und höhere Gehälter.