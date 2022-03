Prozessauftakt wegen versuchten Mordes am Landgericht

Am Landgericht in Stuttgart muss sich seit Donnerstag ein junger Mann wegen versuchten Mordes verantworten. Der Angeklagte soll im September vergangenen Jahres in Altbach (Kreis Esslingen) versucht haben, drei Passanten auf einem Gehweg mit seinem Auto zu überfahren. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Ungebremst, in die entgegengesetzte Richtung einer Einbahnstraße, soll der Angeklagte mit seinem Auto in Altbach gerast sein. Er fuhr direkt auf zwei Frauen und ein Kleinkind zu, die auf einem Gehweg unterwegs waren. Damit habe der 26-Jährige den Tod der Personen billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft beim Prozessauftakt am Landgericht in Stuttgart. Dem Angeklagten aus Esslingen wird unter anderem versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Weil der Mann unter einer paranoiden Schizophrenie leide und im Zustand der

Schuldunfähigkeit gehandelt habe, soll er in einer Psychiatrie untergebracht werden, so die Anklage. Am kommenden Montag wird weiterverhandelt.