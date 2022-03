per Mail teilen

Im Landkreis Böblingen wurde eine sichere Bleibe für 73 Kinder aus einem Heim in der Ukraine geschaffen. Die Kinder im Alter zwischen drei und 17 Jahren können mit ihren Betreuerinnen in einem Gebäude des Instituts für Fortbildung der Polizei unterkommen. Organisiert wurde der Transport der Kinder sowie das Gebäude in Kooperation mit dem Waldhaus Jugendhilfe, der Polizeischule und der Stadt Böblingen.