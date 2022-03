Kult-Buchhändler Niedlich im Alter von 94 Jahren gestorben

Wer den Laden von Wendelin Niedlich in der Stuttgarter Innenstadt betrat, dem wurde gleich klar, dass er sich nicht in einer klassischen Buchhandlung befand, sondern in einem Bücherlabyrinth. Wenn man dort den richtigen Stapel gefunden hatte, dann war es besser, Niedlich selbst auf die Leiter steigen zu lassen. Nur er kannte sich in seinem Ordnungssystem aus. Der Sohn eines protestantisch-preußischen Religionslehrers kam 1960 nach Stuttgart und hatte nicht nur Bücher, sondern auch Lesungen mit zunächst unbekannten Autoren und Kunstausstellungen im Angebot. Außerdem gab er als Verleger selbst Bücher heraus. 1998 musste Niedlich sein Geschäft schließen, das in Stuttgart längst ein Ort der kulturellen Begegnung geworden war. 2019 wurde Niedlich mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.