Weitere Corona-Schnellteststationen nach Kontrollen geschlossen

In Stuttgart sind sechs weitere Schnellteststationen geschlossen werden. Grund waren erhebliche Mängel. Zuletzt wurden am Dienstag im Stuttgarter Stadtgebiet 16 Schnellteststationen kontrolliert, teilte die Stadt Stuttgart mit. Die Auswahl der Testzentren sei dabei aufgrund von Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern erfolgt. Einer Teststelle könne die Beauftragung entzogen werden, wenn die geforderten Voraussetzungen nicht erfüllt werden, betonte die Stadt. In den vergangenen Wochen hatte die Stadt Stuttgart insgesamt 70 Teststellen kontrolliert und davon 24 geschlossen. Die Stadt kündigte weitere Kontrollaktionen an.