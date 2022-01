Weiteres Anhörungsverfahren zum A8-Albaufstieg

per Mail teilen

Der Albaufstieg der A8 zwischen Mühlhausen (Kreis Göppingen) und der Albhochfläche soll von vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Die aktuellen Änderungen in dem langjährigen Planverfahren werden vom kommenden Montag an veröffentlicht. Es handelt sich bereits um die vierte Planänderung seit Beginn des Verfahrens 2004. Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Gemeinden wie Bad Ditzenbach, Hohenstadt, Mühlhausen oder Wiesensteig können bis Ende Februar ihre Einwände äußern. Die Änderungen sehen unter anderem einen möglichen Radweg auf der bisherigen Abstiegstrasse der A8 vor. Auch soll das Gosbachtal durch eine optimierte Konstruktion der Gosbachtalbrücke weniger beeinträchtigt werden. Das Regierungspräsidium Stuttgart veröffentlicht die Planunterlagen im Internet.