Omikron vor allem in Stuttgarter Schulen und Kitas

In der Stadt Stuttgart sind wegen Omikron-Coronafällen derzeit insgesamt neun Kindertageseinrichtungen geschlossen, 41 Gruppen sind in Quarantäne. Die Schulen sind nach Angaben der Stadt Stuttgart alle offen, aber mehr als 40 Klassen sind in Quarantäne. Die 7-Tage Inzidenz ist bei Kindern und Jugendlichen auch besonders hoch. In den Bürgerämtern und Einrichtungen der Stadt führt die Corona-Welle derzeit noch nicht zu Schließungen. Personalausfälle können noch kompensiert werden. Kleinere Ausbrüche werden auch aus den Pflegeheimen gemeldet. Schließungen konnten bisher aber vermieden werden.