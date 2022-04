per Mail teilen

Das F3 Schwimmbad in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) reduziert ab Montag die Öffnungszeiten. Grund ist der hohe Krankenstand des Schwimmbadpersonals, teilte die Geschäftsführung mit. Vorübergehend gestrichen werden die Einlasszeiten am Vormittag. Der Betrieb an den Wochenenden soll erhalten bleiben. Vereins- und Schulsport bleibt aber weiterhin möglich.