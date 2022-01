per Mail teilen

In Magstadt im Kreis Böblingen hat ein unbekannter Täter in der Nacht offenbar zwei Mal Feuer an einem Haus gelegt. Zuerst brannte laut Polizei ein mit dem Wohnhaus verbundenes Gartenhaus, später eine Papiertonne. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Die Taten könnten auch im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen im Dezember stehen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.