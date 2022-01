per Mail teilen

In Gärtringen im Kreis Böblingen haben Diebe zwei altdeutsche Schäferhunde gestohlen. Laut Polizei waren die beiden Rassehunde in einem umzäunten Gelände untergebracht, einer der beiden Hunde war angekettet, der andere in einem Zwinger. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.