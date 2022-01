Evangelische Heimstiftung fordert allgemeine Impfpflicht

Die Impfpflicht für Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen wird auch in Baden-Württemberg eingeführt. Der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart reicht das nicht aus - sie fordert eine allgemeine Impfpflicht. Einerseits sei es für viele Pflegende nicht verständlich, warum für sie eine Impfpflicht gelte, aber zum Beispiel Angehörige von Kranken und Pflegebedürftigen nicht geimpft sein müssten, so der Leiter der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart, Bernhard Schneider. Er befürchtet ein Bürokratiechaos. Klare Ansagen der Politik müssten her, denn viele arbeitsrechtliche Fragen seien noch immer ungeklärt. Besser noch sei eine allgemeine Impfpflicht, so Schneider. Nur so könne man die Pandemie überwinden.