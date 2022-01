Omikron-Fälle in Fellbacher Kitas

In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) schließen die ersten Kita-Gruppen wegen Omikron-Fällen. Die Stadt teilte mit, am Wochenende und Montag habe es mehrere Ansteckungen gegeben. Zwei Kita-Gruppen am Kinderhaus Pfiffikus und im Kindergarten Talstraße bleiben deswegen geschlossen. In den restlichen Gruppen sind Coronatests vor dem Kindergartenbesuch jetzt verpflichtend. Damit alle Kinder früh morgens getestet werden können, erweitern die Testzentren an der Schwabenlandhalle, in Oeffingen und Schmiden ihre Kapazitäten, so die Stadt Fellbach.