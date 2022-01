Filderstadt verbietet sogenannte Spaziergänge

Die Stadtverwaltung Filderstadt verbietet unangemeldete Proteste, die als "Spaziergänge" ausgegeben werden.

Das sei nötig, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen und die Allgemeinheit zu schützen, teilte die Stadt mit. Seit Mitte Dezember gab es in Filderstadt immer wieder kleinere sogenannte Corona-Spaziergänge. Im Januar sei schon eine dreistellige Zahl an Menschen zu Protesten zusammen gekommen, ohne dass die Versammlung vorher angemeldet worden wäre, so ein Stadtsprecher. Die Teilnehmer hätten sich auch nicht an die Hygienemaßnahmen gehalten. Außerdem hätten sie Umsturzaufrufe und Anfeindungen verbreitet. Die Stadtverwaltung weist auf diese Entwicklung hin. Wer sich trotzdem zum unangemeldeten Protest-Spaziergang versammelt, dem droht Bußgeld.