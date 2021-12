A81: Alkoholfahrt endet mit schwerem Unfall

Ein Autofahrer hat am Sonntag auf der Autobahn 81 im Kreis Ludwigsburg zwei Verkehrsunfälle verursacht. Nach Polizeiangaben war der Mann stark alkoholisiert und musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 52-Jährige war laut Polizei auf der A81 bei Steinheim an der Murr in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er zuerst vor einer Polizeikontrolle flüchtete, dann auf einen anderen Pkw auffuhr und anschließend mit einer Leitplanke kollidierte, an der er mehrere hunderte Meter entlangstreifte. Bevor er auf die A81 fuhr, soll der 52-Jährige bereits auf der Bundesstraße 10 durch seine Fahrweise aufgefallen und in den Gegenverkehr gekommen sein, so die Polizei.