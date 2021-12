Im Impfzentrum im SWR-Funkhaus in Stuttgart werden ab nächster Woche auch Kinder gegen das Corona-Virus geimpft. Nach Angaben des Impfteams können Fünf- bis Elfjährige am Mittwoch (29.12.21) und am Samstag (1.1.22) geimpft werden. Aktuell stünden 200 Impfdosen für die Kleinen zur Verfügung. An allen anderen Tagen können sich Erwachsene impfen lassen - mit einer Ausnahme: An Heiligabend ist geschlossen. An den anderen Feiertagen wird auch ohne Termin geimpft.