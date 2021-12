Gehaltsabrechnungsprobleme bei Daimler

Beim Stuttgarter Autobauer Daimler gibt es offenbar deutschlandweit Probleme bei den Gehaltsabrechnungen. Laut Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung beklagt der Gesamtbetriebsrat in einem internen Brief an die Belegschaft, dass Entgelt- und Zeitabrechnungen an keinem Standort mehr reibungslos funktionierten. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte die Probleme und erklärte, dass unter anderem die vorübergehende Kurzarbeit wegen der Coronapandemie zu komplizierten Gehaltsabrechnungen geführt habe. Laut Betriebsrat erschwert die Aufspaltung des Daimler-Konzerns in die Mercedes-Benz-Group und in Daimler Truck die Gehaltsabrechnungen zusätzlich.