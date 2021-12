Messerangriff nach Adventskranzbrand

Die Polizei in Vaihingen an der Enz ermittelt gegen eine 31-jährige Frau, die am Samstagabend eine Nachbarin mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben soll. Die Nachbarin war laut Polizei über das Fenster in die Wohnung der 31-jährigen geklettert, um ihren brennenden Adventskranz mit einem Eimer Wasser zu löschen. Sie hatte die Warntöne eines Rauchmelders aus der Nachbarwohnung gehört. Daraufhin griff die Besitzerin des Adventskranzes die Nachbarin mit einem Messer an, dass ihr ein weiterer Nachbar abnehmen konnte. Alle Beteiligten waren laut Polizei stark alkoholisiert.