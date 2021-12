Mehrere Einbrüche in Stuttgart- Polizei warnt

Am Wochenende ist es rund um Stuttgart zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäusern und Wohnungen gekommen. An der Straße Mühlrain etwa bohrten die Täter in der Nacht zum Sonntag das Schloss einer Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Sie nahmen Schmuck, Münzen, Schuhe, Handtaschen und eine Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Am Feuerbacher Weg stiegen die Einbrecher am Samstag um Mitternacht und am Sonntagvormittag über ein Gerüst, schlugen die Scheibe ein und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke in der Wohnung. Die Polizei warnt vor zunehmenden Einbrüchen über die Weihnachtsfeiertage, wenn Menschen verreisen. Daher sollten Nachbarn sich gegenseitig unterstützen und darauf achten, dass etwa Briefkästen geleert und die Rollladen hochgezogen werden. Wer einen Dieb ertappt sollte ihn nicht aufhalten, sondern sich das Gesicht einprägen und die Polizei schnellstmöglich kontaktieren.