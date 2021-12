In Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) ist am Sonntagmittag ein Regionalexpress mit einem Auto zusammengestoßen. Am Bahnübergang im Sulzbacher Ortsteil Schleißweiler wollte ein Autofahrer offenbar wenden und kollidierte dabei mit einem durchfahrenden Regionalexpress, der aus Schwäbisch Hall kam. Der Zug hat laut Polizei das Fahrzeug touchiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand war die Schranke am Bahnübergang geöffnet. Die circa 25 Bahnreisenden und der Fahrer blieben unverletzt.