Mehrere Verletzte nach AfD-Demo

Nach einer Demonstration der AfD auf dem Stuttgarter Schillerplatz sind mehrere Teilnehmer am frühen Samstagabend leicht verletzt worden. Die Kundgebung der AfD war schon beendet, als sie auf dem Weg zu einem Parkhaus offenbar von einer größeren Gruppe attackiert wurden. Nach Angaben der Betroffenen wurden sie dabei geschlagen und mit Reizgas besprüht. Fünf Demoteilnehmer erlitten Prellungen, einer musste wegen einer Augenverletzung ins Krankenhaus, so die Polizei. Die unbekannten Angreifer flüchteten noch vor Eintreffen der Beamten in Richtung Schloßplatz. Gegen sie wird unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt.