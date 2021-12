Strafanzeigen gegen widerspenstige Brüder bei Alkoholkontrolle

per Mail teilen

Bei dem Versuch, eine Alkoholkontrolle bei einem 28-jährigen Autofahrer in Neuhausen (Kreis Esslingen) durchzuführen, ist die Polizei am Samstagabend von einem Brüderpaar massiv behindert worden. Der offenbar alkoholisierte Autofahrer verhielt sich sehr aggressiv, sein jüngerer Bruder stellte sich schützend vor ihn und leistete heftigen Widerstand, so dass er von mehreren Beamten zu Boden gebracht wurde. Dabei wurde er leicht verletzt. Beide Brüder wurden zur Wache gebracht und bekommen nun eine Strafanzeige.