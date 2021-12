In der Böblinger Mineraltherme hat am Sonntagmittag in der Erdsauna eine Holzbank gebrannt. Eine Mitarbeiterin erlitt beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine leichte Rauchvergiftung zu. Weil die Sauna im Außenbereich liegt, waren die Badegäste in der Therme nicht betroffen. Es entstand eine Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.