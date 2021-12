Beim Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Samstagnachmittag hoher Sachschaden entstanden. Weil eine Mauer der Scheune einzustürzen drohte, musste das daneben stehende Wohnhaus geräumt werden. Die zwölf Bewohner wurden in umliegende Hotels einquartiert und müssen dort vorläufig noch bleiben. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung, ein Pferd konnte nicht mehr gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar. Das Wohnhaus kann wegen möglicher Schäden an der Statik noch nicht betreten werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf bis zu eine Million Euro.